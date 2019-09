Aprono il recinto e portano via il gregge: scomparse 160 pecore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - Ladri di bestiame si aggirano di notte a Falconara. Centosessanta pecore sono sparite dall’ovile di un giovane pastore, in via Poiole.Se n’è accorto domenica all’alba, quando è andato nel suo terreno e si è accorto che il recinto era vuoto: tutto il gregge era scappato perché qualcuno ha aperto il cancello, dopo aver divelto il lucchetto, per rubare metà degli animali, fino a riempire il rimorchio con cui si è allontanato senza lasciare traccia. Indagano i carabinieri della tenenza di Falconara su questo insolito furto, nella speranza che le telecamere della zona circostante possano aver ripreso il veicolo in fuga. Una parte del bestiame è stato recuperato proprio grazie all’intervento dei militari che hanno ispezionato le campagne: sono state ritrovate 160 pecore che vagavano spaesate. Ne mancano all'appello circa altrettante.