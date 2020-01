Apre oggi il rifugio per senza dimora per fronteggiare i giorni più freddi dell'anno

FALCONARA - Apre nel pomeriggio di oggi, sabato 18 gennaio, il rifugio per persone senza dimora nei locali della parrocchia di San Giuseppe di via Friuli 8. Il servizio, organizzato da alcune associazioni di volontariato e parrocchie in collaborazione con il Comune di Falconara per fronteggiare il periodo più freddo dell’anno, resterà attivo per almeno tre settimane, con possibilità di proroga in caso di necessità. Sulla base di un protocollo di intesa del 10 maggio 2018, il Comune di Falconara collabora con le associazioni Tenda di Abramo, Agesci Falconara 2, Agesci Ancona 6, Azione cattolica, Masci Falconara, RiBò Unità di Strada Falconara e con le parrocchie di San Giuseppe e del Santo Rosario per l’accoglienza. In particolare l’amministrazione comunale supporta l’iniziativa fornendo 14 pasti al giorno dal lunedì al venerdì per gli ospiti (la struttura potrà accogliere fino a quattro donne e 10 uomini) preparati dalla società Cimas cui è affidato il servizio mensa, mettendo a disposizione il servizio di pulizia giornaliera e un pc per la registrazione degli ospiti (i cui dati vengono trasmessi alla Questura). Reti e materassi sono messi a disposizione dal gruppo comunale di protezione civile. Sono già circa 80 i volontari coinvolti nella gestione della struttura. Tutti i cittadini possono collaborare a questa iniziativa, mettendo a disposizione il loro tempo per coprire i turni, che vanno dalle 17.30 alle 19 per la pre-accoglienza, dalle 19 alle 21.30 per l’accoglienza e dalle 21.30 alle 7 per la notte. © RIPRODUZIONE RISERVATA