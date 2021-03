Apertivo all'aperto in piazza Mazzini, scatta l'intervento della polizia locale: multato un 27enne

FALCONARA - Si ritrovano in piazza Mazzini per un aperitivo all’aperto, in piena violazione della norme anti-contagio, scatta l’intervento della polizia locale. L’assembramento, nel tardo pomeriggio di venerdì 12 marzo, si è concluso con un fuggi fuggi generale e con una sanzione di 400 euro per un 27enne falconarese, che a differenza degli amici non si è allontanato all’arrivo della pattuglia: ha continuato a consumare bibite e snack sulle scalette accanto al Centro Pergoli davanti agli agenti, che erano intervenuti sulla base una segnalazione.

Per tutto il weekend gli operatori del Comando falconarese hanno portato avanti nuovi controlli mirati, anche di notte, per il rispetto delle disposizioni contro la diffusione del contagio, che hanno riguardato tanto i luoghi di ritrovo quanto la circolazione stradale. Sotto osservazione l’area del Balcone del Golfo, il parcheggio di via VIII Marzo, piazza Saba, piazza Martiri delle Foibe, mentre posti di blocco sono stati organizzati lungo le strade principali, in corrispondenza dei confini comunali e di fronte alla stazione ferroviaria. In orario notturno, in particolare nella serata di sabato, due pattuglie hanno controllato 25 veicoli e 29 persone: non sono state accertate violazioni alle normative.

