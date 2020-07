Anziana derubata dell’orologio d’oro nel cortile condominiale

FALCONARA - Un ignobile raggiro per carpire la fiducia di un’anziana e rubarle un orologio d’oro anche di grande valore affettivo. Autrice una donna senza scrupoli, 30 anni circa, ben vestita, parlantina sciolta, che ieri mattina, intorno alle 10 ha avvicinato un’anziana che si godeva il fresco nel cortile condominiale. «Sono la badante della sua amica Maria», le ha detto per conquistarne la fiducia. Una parola, una carezza, e la donna è riuscita a sfilare l’orologio d’oro che l’anziana portava al polso. Quando si è accorta del furto, era ormai troppo tardi: la donna si era già allontanata ed aveva fatto perdere le sue tracce. Il figlio dell’anziana ha chiamato i carabinieri che hanno avviato le indagini per riuscire ad invididuare la ladra.

