Anziana derubata in casa Una coppia di truffatori fugge con il bottino di gioielli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - «Scusi signora, è vero che c’è un appartamento in vendita in questo palazzo?». Una banale scusa, usata per distrarre la vittima e derubarla. La messinscena ha funzionato benissimo. L’anziana, che ha più di settant’anni, si è fidata dei presunti acquirenti: sembravano persone distinte e insospettabili. Mentre la donna parlava a raffica e la intratteneva con una serie di domande, l’uomo ha trovato il modo di intrufolarsi in casa e sbirciare in armadi e cassetti. Non si sa come, ma è andato dritto al bersaglio: è riuscito ad arraffare diverse collanine e alcuni anelli d’oro del valore di qualche migliaio di euro. Una volta messi in tasca, è tornato dalla complice. «Grazie signora, è stato un piacere, le faremo sapere». E se ne sono andati. Solo a distanza di tempo la vittima si è resa conto di essere finita in una micidiale trappola. Quando, per scrupolo, è andata a controllare nel cassetto in cui custodisce tutti i suoi gioielli, si è accorta che era vuoto. Subito ha afferrato il telefono - erano le 21,30 di sabato sera - per contattare il 112. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto, purtroppo c’era poco da fare. La coppia di truffatori ormai aveva fatto perdere le proprie tracce. Gli inquirenti hanno però registrato il racconto della vittima, che ha sporto denuncia contro ignoti, tracciando un possibile identikit.