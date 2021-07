Azzannata dal cane in piazza, anziana all'ospedale. Scatta la multa, per la denuncia deciderà la vittima

FALCONARA - Anziana azzannata da un cane lupo cecoslovacco in piazza Mazzini a Falconara. La donna, di 83 anni, è stata curata sul posto e poi portata al pronto soccorso. la polizia locale di Falconara ha multato l''uomo che teneva al guinzaglio il cane, di 100 euro per non aver preso le dovute misure per evitare l'attacco. L'eventuale denuncia è a discrezione dell'anziana azzannata. L'uomo multato è un 53enne di fuori regione che stava tenendo il cane del figlio mentre quest'ultimo faceva una commissione.

