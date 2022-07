FALCONARA - Tratti di spiaggia potenzialmente inquinati: off limits le aree del litorale vicine agli scolmatori. Sono state due differenti ordinanze, una firmata dal sindaco di Ancona Valeria Mancinelli e l’altra dal corrispettivo falconarese Stefania Signorini, a rendere inaccessibili le porzioni di sabbia a ridosso degli scolmatori che si succedono lungo la spiaggia di Palombina. In pratica, è vietato il passaggio e lo stazionamento in cinque punti del litorale falconarese e in due di quello dorico. Nastri e paletti di legno per delimitare le aree interessate dalle ordinanze sono già stati installati.

La lettera

Ma da cosa derivano i provvedimenti dei primi cittadini? Da una lettera dei carabinieri del Noe e della Capitaneria di Porto in cui veniva comunicata, lo scorso fine maggio, «la presenza, lungo il litorale compreso tra Ancona-Palombina e Falconara, di una serie di criticità imputabili a contaminazioni microbiologiche e, in alcuni punti, anche di contaminazioni chimiche presso il sedimento che accoglie gli scolmatori di piena presenti su detto litorale e nelle acque reflue in uscita diretta da detti scolmatori». Dopo la missiva sono succeduti campionamenti, analisi e prelievi a ridosso degli scolmatori e un incontro che ha coinvolto le amministrazioni locali e l’Arpam, Ancona - come riportato nell’ordinanza - ha vietato «transito e stazionamento, a tutela dei fruitori della spiaggia, nelle aree di litorale interessate dal deflusso dei reflui degli scolmatori».

La mappa

Sono due quelli interessati: uno sul litorale e identificato con la targa Palombina Nuova, l’altro all’altezza dell’ultimo sottopassaggio di Palombina nuova. È andata peggio a Falconara che dovrà fare a meno di cinque punti sul litorale. Stando a quanto scritto nell’ordinanza «i risultati analitici del campione di sedimento prelevati presso lo scolmatore 12 mostrano la presenza del parametro “Idrocarburi pesanti” in concentrazione superiore al limite di legge». Criticità sarebbero state riscontrate a ridosso di altri scolmatori. Date le premesse, è stato interdetto «il transito e lo stazionamento di persone nelle aree di litorale interessate dal deflusso dei reflui degli scolmatori». Sono cinque quelli interessanti dal provvedimento firmato dal sindaco. Intanto, dopo le pesanti piogge, è scattato il divieto di balneazione - tra Ancona e Falconara - con l’apertura degli scolmatori.