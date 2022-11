«Che lavora fa Lorenzo?» L'autista di Conerobus Dal Rovere protagonista a "I soliti ignoti"

FALCONARA - Che lavoro fa Lorenzo? Guida gli autobus di Conerobus: Dal Rovere protagonista in tv a "i soliti ignoti".

Dal bus al piccolo schermo, ma solo per una sera. Il falconarese Lorenzo Dal Rovere, autista di Conerobus, ha partecipato alla popolare trasmissione “I Soliti Ignoti”, condotta da Amadeus e andata in onda su Rai 1 ieri, lunedì 7 novembre. Lorenzo faceva parte dei personaggi misteriosi di cui i concorrenti sono chiamati a indovinare i ruoli nel lavoro o nella vita. Un’esperienza divertente per il conducente della società di trasporto pubblico di Ancona e provincia, spesso alla guida dei mezzi dotati del sistema Purifygo, il dispositivo che filtra l’aria mentre l’autobus è in movimento.