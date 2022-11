Falconara, compra anabolizzanti ma insospettisce il farmacista: denunciato per le ricette false

FALCONARA - Quegli acquisti, ripetuti, di anabolizzanti avvano insospettito anche il farmacista, che aveva chiamato i carabinieri. Il sanitario ci aveva giusto: le ricette erano falsificate.

I Carabinieri della Tenenza di Falconara, al termine di una minuziosa attività di indagine, hanno denunciato a piede libero un trentacinquenne del luogo per uso di atto falso e ricettazione. L'uomo, dopo aver falsificato le ricette, si recava in una farmacia del posto, acquistando anabolizzanti per uso personale. Il farmacista, insospettitosi, denunciava i fatti, dando avvio alle indagini da parte dei militari che, tramite la visione delle immagini del sistema di videosorveglianza, riuscivano a raccogliere indizi di reità a carico dell'uomo, con il successivo rinvenimento e sequestro dei farmaci.