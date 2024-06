FALCONARA Tutto in nome della bellezza. Elis Marchetti, chef pluripremiato, volto noto anche in tv, acquisisce la gestione di Villa Amalia a Falconara, splendida villa liberty del primo ‘900, che la famiglia Ridolfi, con la capostipite Amalia per poi passare al figlio Lamberto ed alla moglie Angela, ha reso celebre nella ristorazione italiana. «Una sfida elettrizzante – la definisce Elis Marchetti, 42enne chef nato a Chiaravalle – un punto zero da cui ripartire di slancio. Abbiamo lasciato il ristorante del Golf Club Sirolo dopo 18 anni di bei risultati e grandi soddisfazioni ed eravamo di fronte ad un bivio: ripartire dalla Riviera del Conero o da Villa Amalia».

La scelta

Falconara è stato il punto fermo: «E’ stata anche una questione di cuore: qui venti anni fa ho iniziato a fare il cuoco e torno da dove sono partito per rilanciare un ristorante che ha vissuto fasti luccicanti ed ha ricevuto negli anni ‘80 una delle prime stelle Michelin in Italia». Il nastro inaugurale verrà tagliato il 22 giugno e Marchetti per ristrutturare il ristorante di Villa Amalia ha scelto tecnici e materiali italiani. «Giulia Crocetti, architetto ed ingegnere, ci ha affiancato nella realizzazione mantenendo il design originale dell’epoca riletto in chiave moderna. Poi ci siamo rivolti a professionisti del territorio, idraulici, pittori, elettricisti marchigiani perché il legame con la nostra terra è significativo: del resto nel nome, Elis, c’è l’estro e nel cognome, Marchetti, c’è tutto il bel rapporto che mi lega alla mia terra». E anche il menù racconta il territorio, le Marche: il mare, le colline, le aie, le campagne. Villa Amalia accoglierà i clienti con piatti storici ma anche sposando l’innovazione ed oltre 300 etichette di vini. «Nel tempo vorrei proprio acquistarla – dice Marchetti – non solo gestirla».

Il team

Con Marchetti lavoreranno professionisti apprezzati: Nadia Cappanera, il direttore di sala Sauro Angeletti, lo chef Denis Marchetti, Claudia Mariotti che si occuperà della pasticceria e dell’accoglienza ed entreranno nel gruppo di lavoro anche giovani e non «perché – sottolinea lo chef - entusiasmo ed esperienza devono andare a braccetto. Del resto Marchetti non ha bisogno di presentazioni: è l’ideatore del primo filo di chitarra allo zenzero e alla curcuma, prodotti dall’azienda Carassai di Campofilone, le sue conduzioni sulla piattaforma digitale Alice hanno raccolto alti indici di gradimento ed ha organizzato numerose serate di beneficenza a favore della Fondazione Salesi e per Fanpia. «La cucina – sottolinea lo chef che regala a Falconara un’altra bellezza - è arte, competenza, passione, determinazione e fantasia: elementi che rendono i piatti opere d’arte che coinvolgono tutti i sensi».