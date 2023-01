FALCONARA - Il video girato da Saverio Barca, falconarese che abita vicino al cimitero comunale, ha fatto il giro dei social ed ha destato impressione. Nelle immagini una decina di cinghiali anche di grandi dimensioni, con tutta probabilità un’intera famiglia, che si aggira a due passi dalle abitazioni di via Castellaraccia, proprio sotto al cimitero.

«Da almeno una settimana – dicono alcuni residenti – sono evidenti tracce e segnali della presenza degli ungulati che muovono la terra, lasciano le impronte dei loro zoccoli, cercando cibo e lo trovano visto che ci sono molti alberi che producono ghiande. La sera è diventato pericoloso anche uscire per portare a passeggio i cani visto che i cinghiali sono sempre in questa zona e stazionano a pochi metri dalle abitazioni. Li hanno avvistati anche in via Cesanelli». I residenti hanno informato il comune anche perché gli animali possono rappresentare un pericolo per automobilisti e persone.