FALCONARA - L’anziana madre l’ha chiamato insistentemente al telefono, ma lui non rispondeva. Ormai erano le 11 del mattino, ha temuto che gli fosse successo qualcosa. Così ha avvisato il numero d’emergenza 112. Quando nel ristorante sono arrivati i vigili del fuoco, il 118 e i carabinieri, hanno trovato lo chef che dormiva beatamente.

«Sto bene, tranquilli, avevo solo il sonno pesante», ha rassicurato tutti. Sospiro di sollievo per la madre, che è stata subito contattata e tranquillizzata. Per fortuna è stato solo un falso allarme. Stava semplicemente riposando, per via della stanchezza accumulata in una settimana di duro lavoro, il cuoco falconarese che ieri mattina ha ricevuto la visita a sorpresa dei soccorritori. A svegliarlo sono stati proprio loro, bussando ripetutamente alla porta.

Lavorava senza sosta: è crollato

Lo chef ha spiegato che da giorni lavorava senza sosta e ieri mattina, approfittando di un momento di pausa, ha schiacciato un pisolino nella dependance del suo ristorante di Castelferretti. Senza nemmeno accorgersi, è piombato in un sonno così profondo da non sentire neppure il telefono che squillava. Attorno alle 11,30 è arrivata la task force dei soccorsi, ma a quel punto lo chef si è risvegliato, rassicurando tutti, a partire dall’anziana madre.