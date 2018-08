Aggredito da due ubriachi: ragazzo ferito con una bottiglia spaccata

di Federica Serfilippi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - Lo hanno preso di mira una volta tornati a casa, probabilmente in preda ai fumi dell’alcool. Prima hanno rotto un paio di bottiglie, poi lo hanno affrontato puntandogli contro dei pezzi di vetro, utilizzandoli come se fossero delle lame di un coltello. Loro due armati, il loro vicino senza alcun oggetto per difendersi. È stato colpito più volte, in varie parti del corpo. Poteva finire in tragedia se la vittima, un minorenne di origine rom, non avesse trovato il momento giusto per scappare e chiamare i carabinieri, mettendo fine al massacro. Il giovane è dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso di Torrette per le lesioni riportate nella colluttazione.