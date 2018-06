Aggredisce una vigilessa Lo arrestano i carabinieri, il giudice lo scarcera

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - Impedisce ai sanitari del Servizio Salute Mentale di entrare in casa per curare il fratello e prende a pugni una vigilessa: 55enne finisce in arresto. L’uomo, che abita in una appartamento di via XX settembre, è stato ammanettato nel primo pomeriggio di mercoledì dai carabinieri della Tenenza di Falconara. Due le accuse mosse dal pm Daniele Paci: resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Per l’agente della Polizia Municipale è stata necessaria una visita al pronto soccorso di Torrette. A causa di alcuni pugni ha ricevuto una ferita al labbro. L’ira del 55enne si è scatenata dopo l’arrivo in casa sua degli agenti e del personale sanitario, intervenuto per prestare le abituali cure al fratello, affetto da disturbi psichici. L’uomo avrebbe impedito in tutti i modi che gli infermieri entrassero in contatto con il suo congiunto, tanto da arrivare a scagliarsi contro la vigilessa. Alla fine, è stato necessario l’intervento dei militari. Il giudice ha convalidato l’arresto in tribunale e rimesso in libertà il 55enne, senza alcuna misura cautelare.