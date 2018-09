Addio alla pittrice Volpini regina degli acquerelli Era anche scrittrice

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - Elsa Volpini, 91 anni nota pittrice e scrittrice, è morta martedì intorno alle 14 presso la Residenza Dorica ad Ancona dove si trovava dopo un malore riportato qualche mese fa. «Elsa – ricorda commosso il figlio Oscar – si è spenta serenamente». Nata a Fano, era rimasta vedova di Ivo Principi. Lascia il figlio Oscar, la nuora Silvana e i nipoti Francesco e Valerio. I funerali si svolgeranno domani nella chiesa S. S. Rosario alle 15. La salma si trova nella Casa del Commiato Pieroni, via Marconi 112. Sarà cremata e le ceneri tumulate. Elsa molto conosciuta e amata per le sue opere. «Raffinata pittrice», così la ricorda l’ex sindaco Goffredo Brandoni che le concesse la cittadinanza benemerita a testimonianza dell’immenso valore artistico ed umano. «I suoi acquerelli – scrisse in una recensione il critico Vittorio Sgarbi – rappresentano la sensibilità e il gusto cromatico di questa pittrice». Di Lei hanno scritto Valerio Volpini, Roberto Farroni, Franco Fiorucci, Fabio Maria Serpilli, Carlo Manfrini, Cesare Baldoni. Innumerevoli le mostre e le esposizioni cui Elsa ha partecipato e gli apprezzamenti per la sua arte, qualcosa di metafisico che traspare dai suoi acquerelli, dai colori, dalle emozioni che ha saputo trasmettere. Tra le tante mostre vanno ricordate quelle nella Sala del Mercato nella sua amata Falconara.