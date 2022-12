FALCONARA - Ha lottato fino alla fine come un leone, ma il suo cuore provato da una malattia spietata che lo aveva colpito da circa 15 anni ha smesso di battere. Lacrime per la morte di Giorgio Mariotti, 65 anni, imprenditore anconetano molto conosciuto per aver gestito con i fratelli la concessionaria Mariotti.

Amato e benvoluto da tutti per i suoi modi di fare, Giorgio per anni è stato anche il direttore della concessionaria Mercedes di Pesaro, dove era divenuto un punto di riferimento per l’intera clientela. Da circa 15 anni lottava contro una malattia che gli aveva debilitato il fisico ma non certo la mente, al punto tale che nel 2017 aveva fatto di tutto per essere presente al matrimonio del figlio Luciano. Al fianco di Giorgio, in tutti questi anni, la moglie Morena Santi che lo ha sempre accudito e curato nella malattia in mezzo a tante difficoltà. Un papà dal cuore d’oro che fino che ha potuto ha sempre parlato e raccontato del matrimonio del figlio e della sua grande gioia per essere stato presente, nonostante la malattia.

Il decesso è avvenuto il giorno di Natale alle prime luci dell’alba all’ospedale regionale di Torrette dove Giorgio era stato trasportato da un mezzo del 118 che lo aveva prelevato dalla sua abitazione di Falconara, in via Sardegna. Le condizioni di salute dell’uomo sono apparse subito molto gravi.

A piangere la scomparsa di questo imprenditore sempre pronto ad aiutare il prossimo in caso di necessità, la moglie Morena, il figlio Luciano che porta il nome del nonno Luciano Mariotti, pioniere del marchio Mercedes nelle Marche ma anche in Italia, la nuora Valentina con i nipoti Leonardo e Stella, la sorella Angela, il fratello Filippo e Luca, figlio del compianto Alfonso, l’altro fratello di Giorgio. I funerali di Giorgio Mariotti si terranno questa mattina alla chiesa di San Giuseppe in via Italia, a Falconara, alle ore 11.