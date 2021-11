Addio a Gilberto Giorgini fotografo doc e amante del bianco e nero. È stato allievo di Giacomelli

FALCONARA - Un grande appassionato di fotografia, un grande amante del bianco e nero. Gilberto Giorgini, 83 anni, se n’è andato a Esanatoglia l’8 novembre e ieri è stato celebrato il funerale alla chiesa di S.Giuseppe a Falconara.

È stato uno dei fondatori del circolo fotografico Il Diaframma con Giorgio Marinelli, Pino Campana, Sandro Giovagnoli. Il celebre Mario Giacomelli lo volle spesso al suo fianco per trasmettergli i segreti delle foto in bianco e nero e Giorgini li apprese tutti, diventando un ottimo professionista. Con Marinelli e gli altri amici fu tra i primi a fotografare le sorgenti dell’Esino, del Giano e luoghi poetici come le Lame Rosse e l’abbazia di S.Maria in Appennino. Ogni 11 novembre si festeggiava S.Martino e lui era tra gli organizzatori, era una buona forchetta. Amava il sugo all’amatriciana».

© RIPRODUZIONE RISERVATA