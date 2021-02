FALCONARA - È morta sabato alle 18 per un arresto cardiaco, all’età di 69 anni nella sua casa a Rocca Mare, Antonietta Maria Serpilli. Era sposata con Ivo Piccinini, ex ferroviere e organizzatore degli eventi estivi alla Rocca. Per la donna si è rivelato inutile l’intervento del 118. Il funerale si celebra oggi alle 10 alla parrocchia del Rosario a Falconara.

© RIPRODUZIONE RISERVATA