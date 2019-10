Falconara dà l'addio ad Accorroni, bagnino con il calcio nel cuore: aveva 90 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - È morto a 90 anni Corrado Accorroni, storico bagnino e figura di spicco del calcio a livello provinciale. «A tutti gli amici, simpatizzanti, sostenitori della Falco mi spiace comunicare che è venuto a mancare Corrado Accorroni – la comunicazione di Luca Gasparri nel gruppo Facebook 1919-2019 Falconarese la storia siamo noi -, un’altra figura storica. Per quelli dei nostri anni è stata una presenza sempre importante per la serietà con cui ci faceva affrontare gli impegni che avevamo, ma allo stesso tempo per la simpatia che manifestava. Non sappiamo più quante risate ci ha fatto fare. Mi piace ricordarlo definendolo, come spesso diceva di noi uno dei migliori».In occasione dei cento anni della Falconarese, nei mesi scorsi, Accorroni aveva ricevuto un riconoscimento come il più longevo giocatore della squadra. Era stata la sua ultima apparizione pubblica. Non aveva però militato solo nella squadra della sua città. «Conoscevo anch’io Corrado, storico portiere della Vigor negli anni ’50 – il ricordo di Luciano Rossini da Senigallia -. Un vero lutto per chi lo ha conosciuto compresi i vecchi giocatori, dirigenti e tifosi». Risiedeva a Falconara e gestiva uno stabilimento balneare di giorno mentre era dipendente di un cantiere di Ancona, dove lavorava di notte. Dopo essere andato in pensione si era occupato per molti anni ancora dello stabilimento balneare.«L’ASD Palombina Vecchia si unisce al dolore della famiglia Accorroni – riporta un altro messaggio di cordoglio - per la perdita di Corrado, dirigente per molti anni della nostra società. Persona che ha lasciato un ricordo indelebile ed è stata esempio per i nostri ragazzi dei sani principi sportivi e dei valori profondi della vita». Molti i messaggi apparsi ieri sui social appena appresa la notizia della sua scomparsa, tanti riferiti proprio allo sport che aveva praticato diffondendone i sani valori. «Buon viaggio Corrado impara agli angeli come si gioca a calcio». E ancora: “Persona insostituibile. Uno degli ultimi libri dell’enciclopedia del calcio. Grazie Corrado, ci mancherai».