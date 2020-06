Prima abusa di alcol poi cammina al centro della strada e sferra un pugno ad un automobilista

FALCONARA - Intervento movimentato quello di ieri sera, in via Cavour, a Falconara Marittima, per i Carabinieri della Compagnia di Ancona che hanno dovuto sedare una lite tra due tunisini per questioni di viabilità.

Alle ore 23 un passante ha effettuato una segnalazione sull’utenza di pronto intervento “112” per una lite in atto tra due uomini. Sul posto sono giunte immediatamente due pattuglie dei carabinieri, una della Sezione Radiomobile del Norm di Ancona e una della locale Tenenza, che hanno identificato i due soggetti: un 60enne e un 50enne, entrambi di origini tunisine e residenti a Falconara Marittima.

I carabinieri hanno accertato che i due, pochi minuti prima, avevano avuto una colluttazione scaturita dal fatto che il 50enne, in evidente stato di alterazione dovuto all’assunzione di alcool, camminava al centro della carreggiata di via Cavour bloccando il passaggio dell’auto con a bordo il connazionale di 60 anni. Quest’ultimo, nel tentativo di farsi largo, è stato colpito dal 50enne con un pugno, ferendolo. La “vittima” dell’aggressione ha riportato una lieve ferita al labbro superiore che è stata medicata sul posto dai sanitari del 118. Per tale ragione i militari intervenuti hanno sottoposto l’automobilista 60enne all’etilometro, risultato poi negativo, ed hanno sanzionato amministrativamente il 50enne tunisino per ubriachezza molesta.

