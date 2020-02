La gara di solidarietà: per i cuccioli abbandonati già più di 200 telefonate

FALCONARA - Una gara di solidarietà. Le volontarie del canile, dove sono stati accolti i sette cagnolini abbandonati vicino a un condominio, in centro di Falconara, hanno già ricevuto 200 telefonate per le adozioni. Quei cagnolini però sono ancora in isolamento. Dopo il controllo dei veterinari Asur dovranno seguire un iter sanitario: solo dopo averlo concluso e fatto il secondo vaccino saranno visibili e disponibili per le adozioni. Ma non prima del terzo mese di vita.

