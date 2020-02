Il 29 febbraio Falconara sarà la "città del Carnevale": carri, scuole e gruppi mascherati animeranno il centro

FALCONARA - ‘La Città di Carnevale’ torna ad animare il centro di Falconara nel pomeriggio di sabato 29 febbraio e sono aperte sin d’ora le iscrizioni dei gruppi mascherati. Al Carnevale falconarese è infatti associato un concorso che mette in palio buoni spesa da utilizzare nei negozi cittadini. Per partecipare i gruppi mascherati possono inviare una mail all’indirizzo cultura@comune.falconara-marittima.an.it. I premi per i primi cinque classificati sono di 350, 200, 180, 100 e 70 euro e sono offerti da 51 attività economiche del territorio falconarese.

LEGGI ANCHE:

Ancona, l'inquilino non paga le bollette: uffici comunali e case sociali restano senza gas

La proclamazione dei vincitori chiuderà un pomeriggio di festa che prenderà il via alle 14.30, quando via Bixio e piazza Mazzini saranno invase da carri allegorici, gruppi mascherati, animazione, balli e tanta allegria. Il Carnevale si aprirà con la sfilata dei carri che arriveranno da Chiaravalle e Montemarciano e poi, a partire dalle 16.30, il centro della festa sarà piazza Mazzini, dove saranno premiati i primi cinque in classifica tra i gruppi mascherati e altrettanti per i gruppi delle scuole. Per i gruppi scolastici il Comune premierà i vincitori con buoni libro. Le scuole falconaresi hanno già individuato i soggetti da rappresentare: i temi scelti da otto istituti scolastici e dal Centro Sì vanno da ‘Una vita in vacanza’ a ‘Coloriamo il Mare’, dalle atmosfere glaciali di Frozen al circo.

Per consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione sarà interdetta la sosta e la circolazione in alcune strade del centro dalle 11 alle 20. Le strade interessate sono via Bixio tra le vie Mameli e Corridoni, via Corridoni tra le vie Bixio e Rosselli, via Fratti tra le vie Bixio e Marsala, via Marsala tra le vie Roma e Fratti e nel tratto compreso tra le vie Cairoli e Mameli, via Cairoli tra le vie Verdi e Marsala, via Mameli tra le vie Marsala e Bixio, via IV Novembre tra le vie Bixio e Marsala. Il Comune di Falconara, attraverso il Coc, ha disposto la presenza della polizia locale e della protezione civile lungo tutto il percorso della sfilata e in piazza Mazzini. Per agevolare la sosta di residenti e partecipanti alla festa sarà messa a disposizione in via straordinaria l’area parcheggio all’interno del Parco Kennedy, che resterà aperta dalle 8 di sabato 29 febbraio a lunedì 2 marzo. «Dal 2013 Falconara è tornata a festeggiare il Carnevale in centro – è il commento dell’assessore alla Cultura Marco Giacanella – e la manifestazione è cresciuta nel tempo, anche grazie alla collaborazione dei Comuni vicini che partecipano con i loro carri. Tra gli ingredienti del successo, il supporto delle scuole, della Pro Loco Falconamare e delle attività economiche falconaresi, a partire da quelle aderenti a I Love Shopping».

© RIPRODUZIONE RISERVATA