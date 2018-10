Ha 400 spinelli in casa arrestato un 53enne In auto ne aveva 25 pronti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - Trovato con 400 spinelli dentro casa. Arrestato 53enne di a Falconara per detenzione ai fini di spaccio. I carabinieri della Tenenza di Falconara, nella tarda serata di ieri, pattugliando il territorio a nord del comune, hanno notato un insolito via vai intorno ad un’autovettura Volkswagen Passat, parcheggiata sul lungomare di Rocca Priora.Allora i militari si sono avvicinati per un controllo, ed hanno sorpreso il guidatore con 25 “spinelli” manufatti, contenenti hashish e tabacco, pronti per essere venduti.L’uomo, un 53enne pregiudicato per reati afferenti gli stupefacenti, è stato subito condotto presso la sua abitazione, per verificare se vi fosse a casa altra droga. Al termine di un’accuratissima perquisizione, nel garage dell’uomo venivano trovate alcune centinaia di spinelli, tutti ordinatamente riposti all’interno di pacchetti di sigarette usati. In aggiunta, veniva anche rinvenuto un pezzo di hashish di circa 70 grammi, celato all’interno di una plafoniera neon posta sulla volta del locale.In tutto sono stati inventariati ben quattrocento spinelli, confezionati in modo certosino, sintomo di una fiorente ed avviata attività. L’uomo, che di professione fa l’autotrasportatore, è stato inoltre trovato in possesso di un migliaio di euro in banconote di piccolo taglio.Arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e condotto ai domiciliari in attesa del rito direttissimo di questa mattina.