Writer innamorati incastrati dalle videocamere. Il sindaco: «Fatevi avanti, vi conviene»

FABRIANO - Writer giovanissimi in azione in via Le Conce. Hanno scritto dediche d’amore mentre si riprendevano con il cellulare, quasi a farsi belli di quello che stavano facendo. Sono stati, però, immortalati dalle telecamere di sicurezza posizionati nelle vicinanze. Dalle riprese che sono state consegnate ieri alla Polizia locale di Fabriano si vedono dei ragazzini, probabilmente minorenni, che si riprendono con gli smartphone mentre fanno quelle scritte. «Mi assumo la responsabilità – dice il sindaco, Gabriele Santarelli - di consigliare ai diretti interessati di presentarsi alla Polizia locale prima che si attivino le procedure normali in casi come questi».

LEGGI ANCHE:

Truffa del falso incidente: tentativi con quattro anziani, ma non ci cascano

Il camino non tira per il forte vento: mamma, papà e due bimbi intossicati. Tutti in camera iperbarica

Con molta probabilità toccherà a loro ripulire tutto il muro imbrattato. Le telecamere, quindi, permettono di risalire agli autori di questo episodio di cattivo gusto in uno dei luoghi storici della città della carta: via Le Conce dove si può ammirare il fiume Giano, simbolo di Fabriano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA