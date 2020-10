Volo choc dal terzo piano di un palazzo del centro: muore una donna

FABRIANO - Tragedia ieri a Fabriano. Una donna di mezza età si è tolta la vita. Per lei, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Se ne è andata improvvisamente dopo un volo dal terzo piano di un appartamento situato in zona centro storico della città della carta. Sul posto i sanitari del 118 partiti con l’ambulanza dall’ospedale Engles Profili di Fabriano, un’eliambulanza e una pattuglia dei carabinieri della Compagnia cittadina.

Il dramma è avvenuto ieri mattina a Fabriano poco dopo le 10. La donna dal terzo piano dell’edificio dove si trovava si è gettata nel vuoto: un volo di circa 15 metri non le ha lasciato scampo. Una volta scattato l’allarme le forze dell’ordine e i sanitari si sono precipitati sul posto, ma per lei non c’era più nulla da fare.

Ignoti i motivi, al momento, che hanno portato a questo gesto estremo. Non sembra, infatti, aver lasciato lettere o messaggi per spiegare quello che stava per fare. La salma già ieri è stata affidata alle pompe funebri. Nei prossimi giorni, una volta effettuati tutti i passaggi legali e arrivata l’autorizzazione del magistrato di turno, sarà possibile salutarla per l’ultima volta. Le esequie, quindi, non avranno luogo prima di lunedì. Una tragedia, questa, che ieri ha suscitato sgomento a Fabriano dove diverse persone, una volta vista l’eliambulanza volare sopra il centro storico della città, hanno capito che era successo qualcosa di brutto.

