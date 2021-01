Il virus corre forte, Pronto soccorso in tilt: contagiata anche una famiglia con neonato

FABRIANO - In mezza giornata, giovedì pomeriggio, tutti i 3mila posti per effettuare lo screening di massa al Palaguerrieri di Fabriano sono stati prenotati e, su input dei sindaci dell’Ambito 10, l’Area Vasta 2 ha più che raddoppiato i posti tanto che da ieri, alle ore 15, sono stati riattivati i canali online e telefonici (0732-709112) per la prenotazione. Complessivamente, quindi, potranno partecipare al test circa 7.200 persone (su 46mila). Intanto si lavora sodo al Pronto Soccorso: solo giovedì 70 accessi no-covid.

Per quel che riguarda lo screening spiega il sindaco, Gabriele Santarelli: «Sono stati moltissimi i cittadini che hanno manifestato la volontà di partecipare e fare il tampone rinofaringeo rapido, nonostante l’esaurimento dei posti disponibili per questo ho chiesto, insieme ai colleghi di Sassoferrato, Cerreto d’Esi, Genga, Serra San Quirico e Mergo di aumentare le postazioni per permettere ad altri di prenotare». Grazie alla disponibilità della Regione, dei sanitari e della Protezione Civile è stato previsto un maggior numero di tamponi orari ed è stata aggiunta la fascia oraria dalle 18.30 alle 19.30, in modo da garantire l’opportunità di usufruire del sevizio anche a chi lavora nel pomeriggio. Intanto l’emergenza covid-19 continua la sua corsa. Il virus non guarda in faccia a nessuno: positiva anche una famiglia della zona con un bimbo di pochi mesi di vita che, recentemente, è stato ricoverato, per alcuni giorni, presso un centro specializzato per tenere la situazione monitorata giorno e notte.

Anche ieri c’era, al Pronto soccorso dell’ospedale Profili, un paziente positivo in attesa di trasferimento in struttura apposita. Nell’ultima settimana, dopo un periodo relativamente più tranquillo, sono stati una decina i pazienti a cui è stata accertata la positività ed hanno avuto bisogno delle cure dei medici del Profili. Da evidenziare, poi, anche un affollamento del Pronto soccorso per tutte quelle patologie che non hanno nulla a che fare con il coronavirus. Solo giovedì sono stati registrati più di 70 accessi, di utenti di tutte le età, per altre questioni. Intanto al modulo esterno proseguono le vaccinazioni anti-covid al personale.

