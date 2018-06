Vigili del fuoco alla torre civica per rimuovere i calcinacci pericolanti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO – La vegetazione che cersce sulla facciata della torre civica di Fabriano ha reso pericolanti alcuni mattoni. Per questo è stato necessario l’intervento di una squadra locale dei vigili del fuoco con l’autoscala per la rimozione delle parti vegetali tra le mura che con le loro radici avevano creato dei distacchi tra i mattoni, creando pericolo per la probabile caduta calcinacci. L’intervento è durato circa 3 ore per la verifica di tutte le parti della torre civica e del palazzo del Comune.