Malori in casa per il monossido di carbonio Portati in ospedale

FABRIANO - I vigili del fuoco di Arcevia sono intervenuti questa mattina a Cabernardi di Sassoferrato. In un primo momento la segnalazione era arrivata da un uomo che non si sentiva bene, effettuati i primi controlli per sicurezza sono stati contattati anche i familiari. Ma l'anziana residente non rispondeva al telefono e i parenti hanno pensato al peggio e hanno chiamato i soccorsi. I pompieri, sul posto, hanno aperto la porta e i sanitari del 118 hanno soccorso la donna e il suo cane. Possibile intossicazione da monossido di carbonio la causa del malore. La donna è stata condotta all'ospedale Profili di Fabriano dove resterà in osservazione tutto il giorno.