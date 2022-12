​Fabriano, la videochiamata erotica diventa un'estorsione: l'incubo di un 30enne interrotto dai carabinieri

FABRIANO- La videochiamata erotica si trasforma in un'estorsione per un 30enne di Fabriano che è stato ricattato da un sudamericano 38enne. Soldi in cambio della cancellazione del video. Il giovane ha pagato i 300 euro richiesti dall'estorsore. Ma poi ha denunciato l'accaduto ai carabinieri.

Le indagini

I militari, dopo un'attenta indagine, sono riusciti a risalire al responsabile e a denunciare per estorsione l'uomo che risultava residente in Calabria.