Girava vicino alle chiese â€‹con il kit del ladro di offerte: denunciato

FABRIANO - Bloccato un presunto ladro di offerte nelle chiese di Fabriano. I carabinieri della Compagnia di Fabriano lo hanno intercettato e denunciato per possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli. Si tratta di un 60enne di origine siciliana, residente, da tempo, nel centro Italia. Alle forze dell’ordine non è sfuggito il nervosismo del 60enne e, quindi, si è deciso di procedere a controlli più approfonditi e a una perquisizione. Sono stati rinvenuti una rotella metrica e due segmenti della stessa già tagliati, nonché 13 fascette biadesive. Tutto questo materiale è stato recuperato all’interno delle tasche del giacchetto indossato in quel momento dall’uomo. Gli è stata chiesta una spiegazione rispetto a quanto trovato, ma l’uomo non è stato in grado di fornirla. Il forte sospetto da parte degli investigatori è che il 60enne lo avrebbe utilizzato per rubare all’interno delle chiese fabrianesi e del comprensorio.