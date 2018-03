La vicina bussa per la puntura ma il 91enne è morto in casa Lo trovano dentro il bagno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO .- Ennio Nocentini, 91 anni, è morto nel bagno della sua abitazione per un malore improvviso poco prima di ricevere l’abituale visita della vicina che avrebbe dovuto effettuare, come tutti i giorno, una puntura, così come disposto dal medico di famiglia. È accaduto ieri mattina a Vetralla, non lontano dallo stabilimento delle Cartiere Fedrigoni. È stata proprio la donna, poco dopo le 10, a richiedere l’intervento dei vigili del fuoco per soccorrere il 91enne che non rispondeva né al campanello di casa e né al cellulare. Sul posto si sono precipitati i pompieri e una pattuglia dei carabinieri. L’uomo originario di Arezzo, da tempo viveva solo nell’abitazione di Vetralla sita al terzo piano di un palazzo,