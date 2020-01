Una via per mister Faber per evitare altri errori con Fontenuova: «Ma i residenti devono essere tutti d'accordo»

FABRIANO - Cambiare nome alla via? È possibile. Potrebbe essere dedicata all’imprenditore Abramo Galassi, fondatore della Faber. Potrebbe essere l’unica soluzione per evitare errori di spedizioni o che il medico fiscale dell’Inps arrivi, per un accertamento, in via Fontenuova di Marischio invece che in via Fonte Nuova di Fabriano e a rimetterci è la povera malata a cui l’Inps toglie lo stipendio perché non trovata a casa nell’orario del controllo.

Dopo il caso di Rosita Minelli, 38 anni, che vive nel centro di Fabriano (mentre l’Inps l’ha cercata invano nella popolosa frazione, tanto da lasciarle il foglietto nella cassetta della posta per avvertirla del passaggio), l’Amministrazione comunale è pronta ad intervenire nel caso in cui i residenti di una delle vie dove si registrano criticità nella consegna della posta. Ad un patto: devono essere tutti d’accordo. «Se i residenti sono favorevoli – dice il sindaco, Gabriele Santarelli – possiamo avviare l’iter per il cambio di via. Gli abitanti, però, dovranno aggiornare gli indirizzi in maniera autonoma. I nostri uffici pensano alle utenze, il resto spetta ad ogni singolo residente che dovrà farsi carico della modifica».

