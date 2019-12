​Il vescovo raccoglie 11mila euro per il Market dei poveri

FABRIANO - L’amministratore apostolico della Diocesi, monsignor Massara, raccoglie donazioni per ben 11mila euro e li dona al Market dei poveri di Fabriano. Il supermercato serve, ad oggi 305 famiglie al mese, di cui più di 100 italiane, per un totale di 1.004 persone, di questi 290 sono minori. Numeri che fotografano la situazione di difficoltà in cui versa il comprensorio. Su questo argomento è intervenuto l’arcivescovo di Camerino-San Severino Marche e amministratore apostolico di Fabriano-Matelica, Francesco Massara.

«Mi trovo ogni giorno – ha detto al settimanale diocesano L’Azione - ad incontrare situazioni di povertà estrema il cui segno più visibile è quello della privazione del cibo necessario, ma che nasconde piaghe ben più gravi come emarginazione, solitudine, incomprensioni, dolori fisici, psichici e morali». Secondo il presule la chiesa è chiamata «a restituire la speranza che è dono del Signore, dinanzi alle ingiustizie, alle sofferenze e alla vita affannata e precaria perché la credibilità passa attraverso i poveri e noi dobbiamo restituirla come risposta sociale e come impegno fattivo da parte della nostra Chiesa locale».

L’arcivescovo ha visitato il Market solidale di Fabriano che l’associazione “Il Quadrifoglio” gestisce. L’opera sostiene ben 305 famiglie al mese, per un totale di 1.004 persone. «Questi dati in una piccola realtà come la Diocesi di Fabriano-Matelica, ma si potrebbero citare molti altri casi, mi hanno molto interrogato. Cosa hanno in tavola queste persone ogni giorno? Riescono – si chiede Mons. Massara - ad avere sempre un pasto essenziale per vivere dignitosamente? Ed io cosa sto facendo per loro?». Domande che hanno mosso l’animo di alcuni amici benefattori non del posto. Il presule è riuscito a raccogliere 11mila euro che Il Quadrifoglio spenderà secondo le necessità alimentari di queste famiglie. L’arcivescovo si augura che «nessuno resti indifferente davanti a questa realtà». Ieri Massara ha celebrato messa in ospedale e poi in Cattedrale per il mondo del lavoro nella festa di Santa Lucia. L’assemblea dei vescovi delle Marche, intanto, ha nominato il giornalista Carlo Cammoranesi, direttore del settimanale diocesano L’Azione, nuovo Direttore regionale dell’ufficio Comunicazioni Sociali.

