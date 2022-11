​Fabriano, vendono pellet a prezzo ultra-scontato ma in realtà è una truffa online: denunciate tre persone

FABRIANO- Truffa online ai danni di tre cittadini di Fabriano scoperta dai poliziotti dopo aver condotto l'operazione "Pellet Amaro".

L'indagine

Le vittime si sono imbattute in un annuncio online per bancali di pellet a prezzi scontati in una pagina pubblicata su un social network, con molte recensioni positive poi risultate false; pensando di fare un affare, hanno sborsato in totale 1.500 euro senza però ricevere quanto acquistato. I truffati si sono rivolti agli agenti del commissariato di Pubblica sicurezza cittadino che, seguendo il flusso delle transazioni economiche, sono riusciti a risalire agli autori delle vendite fantasma che materialmente hanno incassato e fatto scomparire i soldi dei fabrianesi.

I presunti colpevoli

Si tratta di tre cittadini italiani, residenti tra le province di Napoli e Caserta, di età compresa tra i 29 e i 49 anni, che sono stati denunciati per il reato di truffa. Dopo il primo contatto telefonico, l'acquirente veniva contattato, per il pagamento, tramite WhatsApp, veniva fornito un codice iban e si richiedeva, per procedere alla spedizione, copia del bonifico per l'avvenuto pagamento. Uno dei truffati, che non aveva ricevuto la merce, ha provato inutilmente a telefonare al fornitore e a ricollegarsi alla stessa pagina social. Si è accorto poi che anche altri clienti non avevano ricevuto il pellet e lo segnalavano commentando sul social.