Non lo vedono passeggiare come era solito fare e scatta l'Sos: trovato cadavere nella camera

FABRIANO - I vicini di casa non lo vedono passeggiare per diverse ore in prossimità della sua abitazione, come era solito fare, e allertano le forze dell’ordine. I carabinieri di Fabriano ieri mattina, poco dopo le 10, hanno trovato privo di vita un 80enne residente, da solo, in un appartamento, a Fabriano.

Dagli accertamenti è emerso che il decesso, per cause naturali, è avvenuto nelle ultime 24 ore. L’anziano è stato trovato nella sua camera da letto: un malore improvviso non gli ha permesso nemmeno di allertare i soccorsi. Sul posto anche i vigili del fuoco del distaccamento di Fabriano e i sanitari dell’ospedale Profili.

