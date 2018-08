Il vandalo "per noia" 15enne smascherato dal video su Facebook

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO – Una signora si ritrova l’auto piena di bozzi e ammaccature e, dopo, qualche settimana, viene scoperto il responsabile. Si tratta di un 15enne che ai carabinieri ha dato una giustificazione sconvolgente: L’ho fatto per noiaIl giovane è stato denunciato per danneggiamento e i genitori pagheranno un migliaio di euro di danni. Non è stato facile per i carabinieri individuarlo, ma l’indagine è partita dal video del danneggiamento postato su Facebook che, dopo la sequenza di salti sul tettuccio e sul cofano, per qualche frame inquadra uno spettatore. I carabinieri hanno identificato lui, poi l’autore del video ed infine il vandalo per noia.