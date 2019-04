I vandali rompono la porta e imbrattano i muri del palasport

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Vandali nuovamente in azione a Fabriano. Questa volta si sono spostati dal centro storico – spesso danneggiano auto, vetrate dei negozi e ingressi delle abitazioni in via Cialdini, Le Conce, del Poio – e sono arrivati al palazzetto dello sport, quartiere Santa Maria, via Gigli. Ignoti, nella notte tra domenica e lunedì, sono entrati al PalaCesari rompendo la porta di vetro che conduce all’interno. Sono state imbrattate con la vernice le pareti dietro l’ultima tribuna e danneggiato il distributore di merendine e bevande.Sul fatto indagano le forze dell’ordine. Arrabbiato il primo cittadino che lamenta lo scarso senso di educazione civica dei soliti ignoti che non hanno rispetto delle cose pubbliche. «Un’irruzione che ci amareggia molto – lamenta il sindaco Santarelli –, perché proprio sul Palazzetto stiamo investendo importanti risorse, in collaborazione con sponsor privati, per renderlo più funzionale e accogliente».