Vandali danneggiano una fontana, l'acqua allaga i giardini

FABRIANO- Ancora danni alle cose pubbliche a Fabriano con vandali in azione a poche ore dal debutto dell’Annual Conference Unesco. Domenica notte è stata danneggiata la maniglia di una fontanella situata nei giardini pubblici Unità d’Italia. Così, per diverse ore, l’acqua ha continuato ad uscire “allagando” il prato in attesa dell’intervento dei tecnici.Uno spreco soprattutto in considerazione del fatto che con l’arrivo dell’estate si potrebbe andare incontro alla siccità. Nella notte tra domenica e lunedì ignoti hanno abbandonato bottiglie vuote di alcolici e superalcolici in prossimità delle panchine del parco. Ieri mattina, poi, sono state trovate molte cartacce in giro per il giardino Regina Margherita nonostante, alcune ore prima, fosse stata effettuata la pulizia da parte di Anconambiente.