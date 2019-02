I vandali scatenati danneggiano un'altra auto: residenti esasperati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Un’altra auto danneggiata nel centro storico di Fabriano, il secondo caso in pochi giorni. È accaduto domenica in via Fogliardi, a due passi dalla cattedrale San Venanzio. I residenti, esasperati, chiedono più controlli da parte delle forze dell’ordine soprattutto nel fine settimana. Ignoti hanno divelto lo specchietto sinistro di un’utilitaria. È stato lo stesso proprietario ad accorgersi di quanto successo e a ritrovare, a terra, alcuni pezzi proprio dello specchietto vicino alla macchina. Alcuni giorni prima era stata pesantemente rigata con un oggetto appuntito un’utilitaria parcheggiata in prossimità del parcheggio Ciccardini, zona Le Conce.