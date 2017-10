Si ribalta con l'escavatore cingolato: operaio in gravissime condizioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GENGA - Incidente sul lavoro, questa mattina, in una cava all’altezza di Valtreara, frazione del comune di Genga, in una cava. Un operaio si è ribaltato con un mezzo pesante durante un’operazione considerata di routine ed è stato estratto in gravi condizioni dai vigili del fuoco di Fabriano arrivati sul posto. L’uomo, un 58enne nato a Gubbio e residente a Nocera Umbra, è stato trasferito in codice rosso all’ospedale regionale di Torrette.Tutto è accaduto in pochi minuti. Il camion che stava trasportando con l’autoarticolato detriti estratti dalla cava, per cause in corso di accertamento, si è ribaltato su un fianco con il cassone completamente in alto. L’autista ha riportato serie lesioni tra cui lo schiacciamento dello sterno sul volante. E’ stato estratto dai vigili del fuoco di Fabriano, poi è stato stabilizzato dai sanitari del 118.