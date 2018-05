Uomo colpito da un fulmine Difficili le operazioni di soccorso a Fabriano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Stavano facendo un'escursione quando un uono è stato colpito da un fulmine. E' successo nelle zone collinari del comprensorio di Sassoferrato: l'uomo era solo ma è comunque riuscito a chiedere soccorso. Ma sia la zona in cui è caduto il fulmine sia le condizioni meteo rendono difficili le operazioni, non è escluso che si possa alzare l'eliambulanza.Sul posto il 118 con i volontari del soccorso alpino e i vgili del fuoco. L'uomo era con una Fiat Panda bianca parcheggiata in zona.