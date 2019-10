Fabriano, un altro passo avanti. Lavori sulla statale 76, aperto un nuovo tratto

FABRIANO - La società Quadrilatero Marche-Umbria ha aperto al traffico un nuovo tratto della strada statale 76 “della Val d’Esino”, nell’ambito dei lavori di completamento della direttrice Perugia-Ancona. Da ieri si transita su entrambe le carreggiate tra Fossato di Vico e Cancelli, in configurazione transitoria. Nello stesso tratto, la carreggiata in direzione Perugia, dove fino ad oggi si transitava a doppio senso, sarà fruibile con limitazioni temporanee per consentire l’esecuzione dell’ultimo strato di pavimentazione e la realizzazione della segnaletica definitiva.

La separazione dei flussi di traffico su due carreggiate, seppure con il limite temporaneo di velocità, consentirà un netto miglioramento della viabilità con riduzione dei tempi di percorrenza. L’apertura in configurazione definitiva e la presa in carico da parte di Anas è prevista entro dicembre. Il tratto Fossato di Vico-Cancelli è lungo e 7,5 km. Per consentire il raddoppio a quattro corsie è stata realizzata una nuova carreggiata in affiancamento al vecchio tracciato, a sua volta ammodernato. La nuova carreggiata comprende 5 gallerie, un viadotto, un’opera di scavalco della linea Ferroviaria Orte-Falconara e il nuovo svincolo di Cancelli. Tra le gallerie, lunghe oltre 4,3 km (circa il 60% del tracciato) la più lunga è la galleria “valico di Fossato”, pari a 2,8 km, che attraversa il confine umbro-marchigiano.

