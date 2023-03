FABRIANO - Riesce a truffare ben tre persone proponendo pellet a prezzo vantaggioso e incassando, complessivamente, quasi 3mila euro. Un 40enne dell’Anconetano dovrà rispondere del reato di truffa. Stessa sorte per un 45enne di Caserta che è riuscito a carpire 200 euro da un residente di Fabriano.

In entrambi i casi a dare un’identità ai due malviventi, i carabinieri della Compagnia di Fabriano. È l’ennesimo caso scoperto dai militari. Solo in questo mese sono più di cinque i casi su cui si è indagato e che ha portato all’identificazione e alla denuncia dei truffatori.



L’incubo continua



Non passa settimana senza un nuovo episodio. Gli ultimi fatti sono avvenuti nei giorni scorsi ha visto protagonista un unico venditore truffatore e tre vittime. I carabinieri della stazione di Fabriano sono riusciti a identificare e denunciare un 40enne residente non lontano da Ancona. Un annuncio su internet per forniture di pellet a prezzo vantaggioso e ben tre persone che hanno pensato che fosse l’affare del secolo e non una trappola. Nel primo caso vittima un maceratese 45enne che ha effettuato un bonifico da oltre 1.300 euro; nel secondo caso si tratta di una fabrianese 50enne che ha pagato oltre 500 euro senza ricevere nulla; nel terzo caso un uomo residente nel comprensorio fabrianese che ha pagato oltre 900 euro inutilmente. Infatti, ciò che avevano pagato, il pellet, non è mai stato loro consegnato e del venditore si sono perse le tracce.



Gli accertamenti



Tutti e tre si sono rivolti ai militari che hanno avviato indagini informatiche risalendo a un unico responsabile che ora dovrà rispondere del reato di truffa. Le scorse settimane, invece, i carabinieri di Fabriano hanno denunciato per truffa un 45enne di Caserta. L’uomo si è spacciato da imprenditore prendendo di mira un 30enne fabrianese e promettendogli anche lui pellet a prezzo vantaggioso. Cosa si arriva a fare viste le bollette, quest’inverno, alle stelle. Si è fatto accreditare la somma di 200 euro, ma poi è sparito. Dopo qualche giorno la vittima si è rivolta ai carabinieri che sono risaliti al 45enne casertano e denunciandolo.

Recentemente, ricordiamo, i carabinieri hanno denunciato per truffa ai danni dello stato un uomo nato in Campania e residente a Fabriano: aveva falsamente attestato che la figlia risiedeva con lui nella città della carta per recepire una quota maggiore di reddito di cittadinanza. Tante le tipologie di truffa che quotidianamente vengono attenzionate dalle forze dell’ordine: da quelle online, a quelle allo sportello bancomat, fino a quelle che possono capitare tramite cellulare fino al consumo di tutto il credito residuo.