FABRIANO - Nascondevano un tirapugni in acciaio ciascuno negli indumenti. Due giovani 24enni di Fabriano, incensurati, sono stati denunciati per porto abusivo di oggetti atti ad offendere da parte dei carabinieri della Compagnia. Sequestrata anche una bomboletta di spray urticante non in commercio. E’ il bilancio dell’ultimo controllo effettuato dai carabinieri che hanno anche segnalato alla Prefettura, come assuntore di sostanze stupefacenti, un giovane fabrianese a cui è stata ritirata la patente.

APPROFONDIMENTI LA TRAGEDIA Filottrano, non risponde alle chiamate della sorella: i carabinieri lo trovano morto nel campo



I controlli dei carabinieri della Compagnia di Fabriano proseguono quotidianamente con più pattuglie impegnate in tutto il territorio. In uno di questi servizi, con personale in divisa e in borghese, sono stati denunciati due fabrianesi 24enni posto per porto abusivo di oggetti atti ad offendere. I due sono stati fermati mentre circolavano in via Dante. Si trovavano, nei giorni scorsi, nei pressi di un’attività commerciale, alle 3,30 di mattina, quando sono stati sottoposti a controllo da parte dei militari.

Nel corso della perquisizione sono stati rinvenuti due tirapugni d’acciaio (uno per uno, nascosto tra gli indumenti) e uno spray urticante al peperoncino non in commercio. I due, incensurati, sono stati denunciati mentre tirapugni e spray sono stati subito sequestrati. Nella stessa notte un fabrianese 20 enne è stato fermato mentre circolava con la sua auto nella periferia della città. L’etilometro è risultato negativo, ma da un controllo approfondito tramite perquisizione personale è stato rinvenuto meno di un grammo di hashish.



Il giovane, che in quel momento era alla guida del mezzo, è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di stupefacenti. Disposto anche il ritiro della patente per 30 giorni. I controlli proseguono quotidianamente nell’ottica di prevenzione dei furti, della guida in stato di ebbrezza: quest’ultimo è un fenomeno che preoccupa molto le forze dell’ordine vista la frequenza con cui vengono fermati guidatori, prevalentemente giovani, che si sono messi al volante dopo aver bevuto troppo.