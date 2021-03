Spaccia hashish a bordo del Suv, pusher tenta di fuggire. I carabinieri lo arrestano ma lui è già libero

FABRIANO - Prima l’inseguimento, poi l’arresto per spaccio, in flagranza, di sostanze stupefacenti. Brillante operazione dei carabinieri di Fabriano che, nei giorni scorsi, hanno arrestato un pusher di 30 anni grazie ad alcune segnalazioni che hanno permesso ai carabinieri del Norm di approfondire le indagini.

Venerdì sono riusciti a rintracciare l’uomo, fabrianese, a bordo del Suv di proprietà. All’interno dell’auto, anche una ragazza, 25enne di Fabriano, che dopo un veloce scambio di denaro, è scesa dal mezzo. In un attimo il giovane si è allontanato dal centro. I carabinieri hanno prima fermato la giovane e contemporaneamente segnalato il Suv ai colleghi per poterlo rintracciare.



Lo scatto

Nel giro di poco tempo, il 30enne, alla vista della pattuglia che gli intimava l’alt, non ha arrestato la marcia del veicolo, ma ha dato un bel colpo di acceleratore, cercando di far perdere le proprie tracce. Ne è nato un piccolo inseguimento per le strette vie del centro storico di Fabriano dove stava circolando tranquillamente, senza pensare minimamente che era stato scoperto dalle forze dell’ordine. Alla fine i militari sono riusciti a far fermare il Suv, non prima che il conducente avesse abbassato il finestrino e lanciato qualcosa. Un particolare che non è sfuggito agli occhi attenti dei carabinieri che hanno recuperato l’involucro contenente 10 grammi di hashish.



Una volta identificato in caserma, il 30enne fabrianese è stato arrestato con le accuse di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico ufficiale. La flagranza dello spaccio è stata contestata in quanto i carabinieri hanno rinvenuto addosso alla 25enne, un grammo di hashish acquistato mentre era in auto con l’uomo. La ragazza è stata segnalata alla Prefettura quale assuntrice. L’uomo, una volta convalidato l’arresto, è stato rimesso in libertà in attesa del processo. L’indagine non si ferma: l’obiettivo è riuscire a risalire sia ai rifornitori di sostanza stupefacente che vendevano droga al 30enne, sia ai suoi giovani clienti. La scorsa settimana due ragazze, 20enni, sono state arrestate per spaccio e un giovane, è stato segnalato come assuntore. Sequestrati 60 grammi di cocaina.

