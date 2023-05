FABRIANO - I carabinieri di Fabriano hanno dato seguito a due ordini di carcerazione emessi dal tribunale di Ancona la scorsa settimana. Protagonisti due nordafricani di 25 anni che sono stati arrestati per spaccio di sostanze stupefacenti a Rimini. Il giudice aveva convalidato l’arresto con obbligo di firma.

Dovendo individuare il luogo di dimora per tutto il periodo della pena i due giovani nordafricani hanno dichiarato Fabriano come località dove avrebbero scontato l’obbligo di firma. Entro 24 ore era previsto l’arrivo in caserma dai carabinieri per le pratiche di rito, ma così non è stato.

I militari della Compagnia di Fabriano, allertati dai colleghi di Rimini hanno atteso l’arrivo dei due venticinquenni.

Quando sono scaduti i termini previsti, della loro mancata comunicazione alle forze dell’ordine fabrianesi, è stata informata l’autorità giudiziaria presso il tribunale di Ancona che ha disposto un aggravamento della misura cautelare comminata precedentemente. Così sono partite nuove indagini per ricercare i due nordafricani, con più pattuglie, in divisa e in borghese.

Le ricerche in città hanno dato esito negativo.

In questi ultimi giorni la conclusione del caso: i due si sono presentati spontaneamente presso la caserma di via Dante, a Fabriano. I carabinieri hanno notificato l’ordine di carcerazione del giudice e i due sono stati nuovamente arrestati per spaccio e trasferiti nel carcere di Ancona.