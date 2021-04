Raid in una villetta, i ladri fuggono con una finestra ma i carabinieri li intercettano

FABRIANO - Ladri originali in azione a Fabriano: rubano una finestra, e niente altro, da una villetta utilizzata come casa vacanze. I carabinieri li intercettano, li denunciano per furto aggravato in concorso e li multano (400 euro l’uno) per violazione delle norme anti Covid-19: sono un 40enne e un 50enne, entrambi residenti a Fabriano e già noti alle forze dell’ordine per precedenti specifici.

Il fatto singolare è avvenuto nei giorni scorsi nella periferia della città. I due soggetti si trovavano in una zona di campagna, vicino a una villetta di proprietà di un uomo residente fuori comune e che è utilizzata solo alcuni periodi l’anno. Erano a bordo di un’automobile, ancora fermi, quando sono stati notati dai carabinieri che hanno proceduto ad affiancarsi alla loro auto per l’identificazione.



Sul più bello, mentre si stavano controllando i documenti, l’attenzione dei carabinieri è stata attirata dalla presenza, nel sedile posteriore, di una finestra a due ante. È stato chiesto conto ai due uomini sul perché avessero una finestra in auto, tanto più che non erano in possesso di uno scontrino che potesse attestare un acquisto avvenuto, poco prima, in un negozio specializzato. Visto l’imbarazzo e il nervosismo dei due, la pattuglia ha deciso di approfondire le indagini e in poco tempo si è scoperto che la finestra trovato all’interno dell’auto era stata smontata dai due uomini dalla villetta situata poco lontano dal luogo dove è avvenuto il controllo.



La finestra è stata sequestrata e il padrone di casa è stato avvisato di quanto accaduto. L’aspetto curioso della vicenda è che non sembra essere stato rubato null’altro dalla casa. Non è chiaro, al momento, se l’obiettivo dei due fosse quello di utilizzarla privatamente o per un’eventuale ricettazione da mettere in atto successivamente. Tutti e due sono stati denunciati a piede libero per furto aggravato in concorso e sono stati multati per violazione delle normative anti Covid-19 in vigore, in quanto usciti senza giustificato motivo. I controlli, da mesi, sono stati potenziati non solo a Fabriano città con più pattuglie, in divisa e in borghese che sorvegliano il territorio.

