Fabriano, ragazzo si perde nei boschi durante un'escursione a Monticelli. Ritrovato dopo 4 ore di ricerche

20:09

FABRIANO - E' stato ritrovato dopo quattro ore diun giovane di, nelle Marche con la famiglia per le vacanze, che si è perso nella zona di Monticelli, intorno alle 16. Quando i genitori del ragazzo, che ha 25 anni, si sono accorti della scomparsa hanno dato subito l'allarme. E' scattata così una massiccia ricerca che ha interessato i vigili del fuoco, provenienti dai distaccamenti di tutta la provincia, i carabinieri e polizia locale di Fabriano . Sono state ore di grande tensione perché la zona è impervia e presenta molte insidie, specie per chi non la conosce. Poco prima delle 20, il ragazzo è stato ritrovato e l'allarme è rientrato.