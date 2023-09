FABRIANO - Lutto a Fabriano per la scomparsa a 70 anni di Carmelo Fuoti, comandante del Distaccamento della Polizia stradale per 13 anni. Il decesso è avvenuto venerdì sera. L’ex comandante lascia la moglie Carla e il fratello Francesco. Da ieri pomeriggio è stata allestita la camera ardente presso Infinitum Bondoni. Domani alle 11 le esequie nella chiesa Cattedrale di San Venanzio, la famiglia chiede offerte per la lega del Filo d’Oro di Osimo.

Fuoti, in pensione dal 2013, è stato comandante della Stradale di Fabriano per 13 anni, fino alla pensione. Ha prestato servizio per quasi tutta la sua carriera nella città della carta. Il comandante della Stradale di Fabriano, Gianluca Pesapane: «Abbiamo trascorso molti anni insieme, ho imparato molto da lui. Perdiamo il nostro storico comandante, amante della divisa e del lavoro. Una persona perbene».