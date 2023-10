FABRIANO «Il suo ex la picchiava e la minacciava. Per lo stress causato, ha perso il bambino che aspettava e si è dovuta trasferire in un’altra regione». Sono gli stralci della testimonianza resa ieri in aula dalla mamma di una 22enne fabrianese, parte civile nel processo incardinato contro l’ex fidanzato. Il ragazzo, 24enne anche lui di Fabriano, è sotto accusa per stalking davanti al giudice Carlo Cimini. Imputato è anche un suo amico, ma per un reato meno grave: le minacce.

I fatti



Ieri si è aperto il dibattimento e la prima a salire sul banco dei testimoni è stata la mamma della vittima. Un po’ a fatica ha ripercorso i fatti avvenuti tra maggio e settembre 2022, periodo che comprende la rottura della relazione tra la figlia e l’imputato e la perdita del bimbo che lei aspettava. La ragazza, all’epoca dei fatti, gestiva un bar. Pur non mettendo in fila gli episodi finiti nel mirino della procura, la testimone ha riportato il clima di terrore vissuto dalla ragazza in quel periodo. «Veniva continuamente pedinata con la macchina - ha raccontato - minacciata e picchiata dall’imputato. Lei in quel momento era incinta, ma le cose con il fidanzato non andavano più bene».



La denuncia

Nella querela sporta alle forze dell’ordine, la donna aveva detto che la figlia si era ridotta «a fare la schiava». «Sì - ha ribadito in udienza, rispondendo alle domande del pm - perché lui le impediva di fare tutto e di uscire. Lei non poteva più muoversi da casa». Gli episodi di violenza fisici: «Mi ricordo che un giorno mi ha raccontato di essere stata sbattuta contro il muro di un giardino, si era fatta male alla testa e alla schiena». L’imputato, così come riportato dalla testimone, avrebbe avuto reazioni discordanti alla notizie della compagnia incinta. «Se abortisci ti ammazzo» la frase riportata in udienza della mamma della vittima e attribuita al 22enne. Sempre lui: «Ammazzo te e tuo figlio». A luglio 2022, la perdita del bimbo che la coppia stava aspettando. «All’ospedale i medici dissero - sempre la mamma della vittima - che c’era stato un distacco della placenta a causa dello stress che mia figlia aveva subito».



Poi, il trasferimento in un’altra regione. «Ci siamo dovuti trasferire e dare in gestione il bar a novembre 2022. Anche lontano da Fabriano, mia figlia aveva paura ad uscire di casa, era terrorizzata che potesse rivedere il suo ex». L’amico del 22enne è sotto accusa per aver - dice la procura - minacciato la giovane mentre si trovava davanti al bar di lei. «Spacchiamo tutto» avrebbe detto, assieme ad altri complici («erano 7 o 8» ha detto la mamma). Il 22enne, difeso dall’avvocato Ruggero Benvenuto, respinge tutte le accuse: non ha scelto riti alternativi sicuro di poter smontare le contestazioni nel corso del dibattimento. Verrà ascoltato il 31 ottobre. La ragazza è parte civile con il legale Marco Polita.